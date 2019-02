Politiikka

Keskustan vaalilupaukset autoilijoille: EI autoveron poistolle – KYLLÄ biopolttoaineiden verohelpotuksille

Hyvätuloinen

ajakoon mieluusti Teslalla, mutta tavallinen kansalainen voi jatkossakin ajaa omalla koslalla.Näin voisi tiivistää keskustan liikennelinjauksen huhtikuun eduskuntavaaleihin.Keskusta sanoo ei autoveron poistolle ja liikenteen polttoaineverotuksen korottamiselle.– Uusiutuvaa energiaa ja uusiutuvia liikennepolttoaineiden (biodieselin ja biokaasun) verotusta keventäisimme.– Autoveron poisto suosisi isoja autoja ja alentaisi niiden hintaa. Se olisi tulonsiirto hyvätuloisille. Sitä emme voi tukea. Suosimme jatkossakin vähäpäästöisiä autoja, varapuheenjohtaja Katri Kulmuni https://www.is.fi/haku/?query=katri+kulmuni (kesk) sanoi. Autovero https://www.is.fi/haku/?query=autovero tuottaa vuosittain 950 miljoonaa euroa. Jos se poistettaisiin, samat rahat pitäisi kerätä esimerkiksi polttoaineveroja tai vuosittaista ajoneuvoveroa nostamalla.Keskustan laskelmien mukaan autoveron poisto tarkoittaisi 300 euron korotusta ajoneuvoveroon tai polttoaineen litrahintaan lisää veroa 20–35 senttiä.– Jotkut puolueet (kokoomus) voivat kannattaa autoveron poistoa, me emme.– Jos autovero poistettaisiin kokonaan, ajoneuvoveroa pitäisi korottaa 300 euroa. Jos sama 950 miljoonaa kerättäisiin nostamalla polttoaineveroa, litrahinta nousisi 20 senttiä. Ja jos polttoaineveron nosto koskisi vain henkilöautoja, litra maksaisi 35 senttiä enemmän, Kulmuni kertoi laskutoimituksen tuloksista.Keskusta siis suosisi biodieseliä ja biokaasua, ja antaisi niille verokevennyksiä.Sähköautojen lisääntymiseen ja lukumääriin keskusta ei ota mitään kantaa.Keskustan mielestä sähköautoihin voitaisiin ensin siirtyä työsuhdeautoissa. Tällä hetkellä työsuhdeautoista sähkö-, hybridi- ja kaasuautoja on vain kolme prosenttia.

Voiko tiivistää niin, että työsuhdeautoilijat ajakoon Teslalla ja kepulaiset voi ajaa rauhassa koslalla?

Tie- ja väylähankkeet

– Kyllä koslilla kannattaa ajaa. Ja toivomme, että koslaan voi tankata uusiutuvaa kotimaista biopohjaista polttoainetta, ja autoja voidaan konvertoida kaasulle. Emme ole kieltämässä polttomoottoriautoja kuten joissakin puolueissa, Kulmuni vastasi.– Toivomme, että jokainen suomalainen voi osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Haluamme varmistaa sitä, että tankilta saa uusiutuvaa polttoainetta, Kulmuni jatkoi., etenkin oman vaalipiirin, ovat tärkeitä kaikille kansanedustajille.Keskusta haluaa ottaa käyttöön 12 vuoden mittaiset liikennejärjestelmäsuunnitelman ja perustaa uuden hankeyhtiön.Alle miljardin tiehankkeet rahoitettaisiin edelleen valtion budjetista.Kaikki yli miljardin euron hankkeet keskusta siirtäisi hankeyhtiöön, mukana olisi ulkopuolista rahoitusta, ja väylän käyttäjät maksaisivat lystin.– Tietenkin suomalaiset eläkeyhtiöt ovat ilmaisseet kiinnostuksensa lähteä mukaan. Kunnat lähtivät jo raideyhtiöön, heillä on mahdollisuus lähteä mukaan. Myös EU:lla on mahdollisuus lähteä mukaan, ja valtio omistaa lähtökohtaisesti puolet. Sitten pohditaan tietysti tienkäyttömaksuja ja muita, että he saisivat rahansa takaisin., kansanedustaja Markku Pakkanen https://www.is.fi/haku/?query=markku+pakkanen (kesk) kertoi, mistä hankeyhtiö saisi rahansa miljardi-investointeihin.

Minkälaisia tienkäyttömaksuja?

– Vaihtoehtoja on, vielä ei ole päätetty, tievero tai vinjettimaksu. Käyttöperusteinen maksu, käyttäjä maksaa, Pakkanen vastasi.

Mitkä olisivat miljardiluokan hankkeita, jotka hankeyhtiö hoitaisi?

– Esimerkiksi tunnin juna. Tieliikenteestä on vaikea sanoa. Nyt kun valmistui moottoritie Vaalimaalle, ja viimeinen pätkä, kustannus oli noin 600 miljoonaa. Ne eivät ole vielä miljardiluokan hankkeita, muuten mennään budjettirahoituksella. Tällä hetkellä ei ole yhtään tiesuunnitelmia miljardihankkeista, Pakkanen sanoi.Keskustan liikennelinjauksista löytyy luonnollisesti myös esimerkiksi se, että kaikkien maakuntien lentoyhteydet on turvattava tai että sorateiden rahat on säilytettävä ja yksityisteiden valtionosuuksien korotettua tasoa on jatkettava.