Perustuslakivaliokunta pitää ylimääräisen iltakokouksen – tiedustelu- ja sote-lait saatava eteenpäin

perustuslakivaliokunta on päättänyt tänään tiistaina ylimääräisestä iltakokouksesta, jotta tiedustelulait ja sote- ja maakuntauudistus saataisiin valiokunnasta eteenpäin mahdollisimman nopeasti.Iltakokous aloitetaan tänään puoli tuntia täysistunnon päättymisen jälkeen, tai viimeistään kello 19. Kokousta jatketaan kello 21 asti.Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja(vas) kertoi, että valiokunta valmistuu kokoustamaan illasta myös huomenna keskiviikkona, mikäli lausunnon kanssa ei tänään tule valmista.sai tänään päätökseen yleiskeskustelunsa aiheesta, ja on nyt siirtynyt asian yksityiskohtaiseen käsittelyyn.Sote-lausunto on odotettu valiokunnalta jo viime maanantaista lähtien. Moni valiokunnan jäsen valitteli viime viikon lopulla uudistuksen käsittelyn kuitenkin jumittuneen.Perjantaina perustuslakivaliokunnan nelituntisessa kokouksessa käytettiin sote-lausuntoon vain 25 minuuttia, kun suurin osa ajasta meni konkurssilainsäädännön puimiseen.Lapintie ei halunnut arvata, voisiko lausunto valmistua jo tänään.-En uskalla arvata, toivottavasti, mutta en ole varma, Lapintie sanoi.