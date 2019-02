Politiikka

Perustuslakivaliokunta palaa sorvin ääreen – näistä kohdista suljettujen ovien takana kiistellään

1. Tietosuojan riittävyys

2. Konkurssitilanteet

3. EU-notifikaatio

4. Rahoitus

5. Asiakassuunnitelman sitovuus

6. Maakunnat

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV) jatkaa tänään tiistaina sote- ja maakuntauudistuksen työstöä.Uudistuksen kohtalo riippuu pitkälti valiokunnan tekeillä olevan lausunnon sävystä ja lakiesitysten muutosvaatimusten eli ponsien määrästä.IS:lle arvioidaan, että lausunto sisältäisi ainakin kuusi teknistä pontta. Suuri osa muista vaadituista ponsista saattaa kuitenkin muuttua lausunnossa vain kriittisiksi ilmaisuiksi, IS:lle kerrotaan.IS kävi läpi uudistuksen suurimmat kipukohdat.PeV totesi kesäkuussa, että valinnanvapauslain henkilötietojen suojaa koskeva sääntely on ”olennaiselta osin puutteellista” perustuslain kannalta.Arkaluonteisilla henkilötiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta, hoitohistoriaa tai hoidon tarvetta koskevaa tietoa.Hallitus korjasi tältä osin lain puutteita, mutta muutokset eivät IS:n tietojen mukaan ole vieläkään riittäviä.IS:lle kerrotaan, että valiokunta olisi nostamassa ponteen vaatimuksen tarpeettomien arkaluonteisten tietojen poistamisesta asiakassuunnitelmasta.Perustuslaki edellyttää, että julkisen vallan on turvattava lailla kaikille yhdenvertaiset ja riittävät sote-palvelut.Esimerkiksi yksityisen palveluntuottajan yllättävä konkurssi voi johtaa tilanteeseen, joissa maakunnan on nopeallakin aikataululla huolehdittava siitä, että asukkaat saavat keskeytyksettä perustuslain takaamat palvelut.IS:n mukaan valiokunta olisikin nostamassa ponteen vaatimuksen siitä, että maakunnan liikelaitos olisi palveluiden turvaamiseksi mitoitettava kestämään yhden tai useamman yksityisen tuottajan konkurssi.Hallitus on pitänyt kiinni kannastaan, ettei EU:n valtiontukisääntely ole ristiriidassa valinnanvapauslakiesityksen kanssa, eikä sen näin ollen tarvitse tehdä valinnanvapaudesta notifikaatiota EU:lle.Notifikaatiolla selvitettäisiin EU:n kanta siihen, sisältääkö valinnanvapaus valtion tukimuotoja, joiden voidaan katsoa vääristävän kilpailua.Notifikaation vaatimisesta tullaan mahdollisesti myös äänestämään PeV:ssä.Uudistuksessa vastuu palvelujen tuottamisesta siirtyy kunnilta 18 maakunnalle.Niille ei kuitenkaan annettaisi verotusoikeutta, vaan rahavirrat tulisivat valtiolta ja asiakasmaksuista.Asiantuntijat ovatkin olleet huolissaan maakuntien rahoituksen riittävyydestä.Hallitus on nyt PeV:n vaatimuksesta lisännyt valtion velvollisuutta turvata ja myöntää lisärahoitusta maakunnille.Valtion olisi esimerkiksi korotettava maakuntien rahoitusta, jos ne eivät riittäisi riittävien palvelujen turvaamisen vähintään kahdeksassa maakunnassa tai maakunnissa, joiden asukasluku on yhteensä yli 40 prosenttia koko maan asukasluvusta.PeV totesi viime kesänä, että laista tulisi käydä selkeämmin ilmi se, kuinka asiakkaan palvelutarpeen perusteella laadittava asiakassuunnitelma sitoo palvelun tuottajia ja takaa potilaan oikeudet.Hallitus päätyikin poistamaan suunnitelman sitovuuden. Asiakkailla ei näin ollen ole myöskään valitusoikeutta, mikäli he kokevat ettei suunnitelmaa ole noudatettu.Käytännössä PeV:ssä väännetäänkin kättä siitä, mikä asiakassuunnitelman merkitys on asiakirjana, ja onko se oikeudellisesti sitova.Mikäli sote-lait hyväksytään ajallaan, järjestetään maakuntavaalit näillä näkymin vuoden lopulla.Jatkossa maakuntavaalit järjestettäisiin kuntavaalien yhteydessä joka neljäs vuosi huhtikuussa. Seuraavat tuplavaalit olisivat siis luvassa jo vuonna 2021.Koska ensimmäinen maakuntavaltuusto ehtisi toimia vain 1,5 vuotta ennen seuraavia kaavailtuja maakuntavaaleja, tulee PeV IS:n tietojen mukaan esittämään ensimmäisen ja toisen maakuntavaltuuston kausien yhdistämistä.Marraskuussa valittava valtuusto toimisi näin ollen vuoden 2025 kevääseen asti.