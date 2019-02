Sinisten valtiosihteeri perui yllättäen osallistumisensa kokoukseen Brysselissä – loukkasi itsensä pulkkamäessä

Politiikka

Sinisten valtiosihteeri perui yllättäen osallistumisensa kokoukseen Brysselissä – loukkasi itsensä pulkkamäess

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Porttikiellosta ei tietoa

sihteerille hallituksen EU-kokouksiin – syynä luottamuspula EVM-kiistassa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006002648.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006004714.html

Soini: Kiista on ratkottu