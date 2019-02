Politiikka

Ukrainan tilanne puhuttaa EU-maiden ulkoministereitä Brysselissä

EU-maiden ulkoministerit ovat tänään koolla Brysselissä, jossa keskustellaan Ukrainan tilanteesta. Krimin miehityksestä tulee tänä vuonna kuluneeksi viisi vuotta.Brysselissä keskustellaan myös pakotteista Kertshinsalmen tapahtumien takia. STT:n tietojen mukaan jäsenmaat saavuttivat poliittisen yhteisymmärryksen uusista henkilöstölistauksista perjantaina.Uutistoimisto AFP kertoi eilen, että EU on asettamassa pakotteita kahdeksalle Venäjän kansalaiselle johtuen marraskuun selkkauksesta Kertshinsalmessa.Venäjän joukot valtasivat aseita käyttäen kolme ukrainalaista alusta ja pidättivät yli 20 merimiestä Kertshinsalmessa. Salmi on Mustanmeren ja Asovanmeren välissä kulkeva kapea vesiväylä.Venäjä on väittänyt, että ukrainalaiset alukset olivat Venäjän aluevesillä. Kertshinsalmen toisella rannalla olevan Krimin niemimaan liittämistä Venäjään ei kuitenkaan ole tunnustettu kansainvälisesti, joten merioikeudellisesti kyseessä on kansainvälinen salmi.EU on jo asettanut pakotteita yhteensä 164 venäläiselle ja ukrainalaiselle johtuen Krimin valtauksesta vuonna 2014.EU-maiden ulkoministerit keskustelevat suhteesta Ukrainaan myös laajemmin. Ukrainassa järjestetään tänä vuonna sekä parlamentti- että presidentinvaalit.Kokouksessa keskustellaan myös Venezuelan yhä vaikeammasta tilanteesta.