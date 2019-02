Vihreiden vaaliohjelma: Vain päästöttömiä autoja kaupan 2030, perustulo kaikille, päivähoito vähitellen maksuttomaksi

Politiikka

Vihreiden vaaliohjelma: Vain päästöttömiä autoja kaupan 2030, perustulo kaikille, päivähoito vähitellen maksut

Ilmastonmuutos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

, koulutus ja eriarvoisuuden poistaminen ovat vihreiden pääteemat huhtikuun eduskuntavaaleissa.– Meillä on edessä ilmastovaalit, siksi että nykyinen tapa energiaa on tullut tiensä päähän, puheenjohtaja Pekka Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=pekka+haavisto (vihr) sanoi avauspuheessaan vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä.Vihreät haluaa Suomesta hiilineutraalin 2030-luvulla. Kivihiilestä ja turpeesta pitäisi luopua ensi vuosikymmenellä, maakaasusta ja liikennepolttoaineista 2030-luvulla.Vihreiden ohjelman mukaan vuonna 2030 Suomessa myytäisiin vain nollapäästöisiä autoja.– Sanomme kyllä hyvälle joukkoliikenteelle, sanomme kyllä tunnin junalle, sanomme kyllä hybridi-, biokaasu- ja sähköautoille, sanomme kyllä maa- ja metsätaloudelle, joka sanoo kyllä hiilinieluille, Haavisto listaili.Mitä konkreettista vihreät ensi vaalikaudelle ilmastonmuutoksen torjunnassa lupaa? Lentoveroa ja verotuksen siirtämistä kulutukseen, ja tukea, jos on varaa muuttaa nykyisen autonsa myös kaasukäyttöiseksi.– Lentämisen osalta voitaisiin ottaa käyttöön Ruotsin -mallinen lentovero. Se on 6–40 euron hintainen lennon pituudesta riippuen. Sen pitäisi olla euroopanlaajuinen, mielellään maailmanlaajuinen.– Autoissa meillä pitäisi olla enemmän hybridiautoja, sähköautoja, enemmän biokaasuautoja käytössä. Biokaasuautoja voidaan heti lisätä, olemassa olevia polttomoottoriautoja voidaan muuttaa biokaasulle, ja sitä voisi suosia verotuksellisesti. Sähköautojen osalta ensi askel näyttää olevan työsuhdeautot, noin 80 000 autoa voisi saada sieltä ja ne tulisivat sitten käytettyinä markkinoille, kun ne ovat nyt kaliita kuluttajille ostettavaksi, Haavisto totesi IS:lle.

Tavallisella autoilijalla on se jonkun vuoden vanha bensa- tai dieselauto. Mitä hänelle lupaatte ensi vaalikaudella?

Vihreillä

Koulutuksessa

– Hänelle luvataan mahdollisimman edullista muuntomahdollisuutta biokaasun käyttöön. Sitten tietysti käyttövoimaveroista voitaisiin mennä polttoaineverotuksen puolelle ja todellisesta käytöstä maksetaan dieselin osalta, Haavisto vastasi.ei ole vielä hintalappuja vaaliohjelmassaan.Ensi vaalikaudella kaikkien puolueiden tavoitteensa on tehdä sosiaaliturvauudistus.Vihreät kannattaa perustuloa kaikille.– Valitettavasti muut puolueet ovat peruuttaneet perustulosta, Haavisto totesi.Vihreiden lisäksi vain vasemmistoliitto ajaa perustuloa, muut puolueet ovat erilaisten vastikkeellisten perusturvamallien kannalla.Vihreiden perustulo olisi 600 euroa kuukaudessa. Ensi vaalikaudella perustulosta toteutettaisiin puolet, se annettaisiin nykyisen sosiaaliturvan päälle, ja koko 600 euron perustulo tulisi seuraavalla vaalikaudella.Tekeillä olevaa soteuudistusta vihreät rukkaisi pois valinnanvapaudesta.– Sote pitää antaa kuntia leveämmille harteille. Ei niin, että annetaan valta markkinavoimille, Haavisto totesi.Vihreät myös antaisi sotessa verotusoikeuden maakunnille.vihreät lupaa muun muassa maksutonta varhaiskasvatusta. Vihreät tekisi päivähoidosta maksutonta, viisivuotiaista lähtien, ikäluokka kerrallaan.Puolue lupaa myös esimerkiksi ilmaisen toisen asteen koulutuksen ja se pidentäisi oppivelvollisuutta 18 vuotiaaksi asti.Vihreät on ennusteiden mukaan saamassa vaalivoiton, ja puolue on erittäin todennäköisesti seuraavassa hallituksessa.Puheenjohtaja Haavisto asetti hallitukseen menoon kaksi kynnyskysymystä. Hallituksen pitää olla arvoiltaan sekä suvaitsevainen että euromyönteinen.– Hallituksen pitää olla ihmisoikeuksia tukeva. Emme hyväksy minkäänlaista rasismia tai muukalaisvihaa. Hallituksen pitää olla myöskin eurooppamyönteinen. Sen pitää suhtautua myönteisesti EU:hun ja yhteisen valuutan käyttöön. Emme tule olemaan missään rajat kiinni -hallituksessa mukana, Haavisto totesi.Vihreiden pyhä lehmä, ydinvoima, ei ole Haaviston mukaan kynnyskysymys. Haavisto ei näet usko, että uutta ydinvoimaa ei edes rakenneta.– Polkupyöräni dynamo on tuottanut enemmän energiaa kuin 2000-luvun energiapäätökset. Jos joku ajattelee, että ydinvoimalla nopeita ilmastotoimia saadaan aikaan, se näyttää toiveajattelulta. En usko, että kellään on suuria suunnitelmia uusista voimaloista.– Emme usko ydinvoimaan millään tavalla ilmastonmuutoksen torjujana näiden aikataulujen vuoksi. 2030-luvulla pitäisi olla jo suomalainen energiapaletti kasassa. Tällä hetkellä taitaa olla niin, että tuulivoima on kaikkein tehokkain lisäys, merituuli ennen kaikkea, Haavisto totesi IS:lle.Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyy vaaliohjelmansa huomenna, puoluevaltuuskunnan kokouksen toisena päivänä.Eduskuntavaalit pidetään noin kahdeksan viikon kuluttua, sunnuntaina huhtikuun 14. päivä.Edit: Juttua täydennetty kello 12:20