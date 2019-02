Kommentti: Nyt puhutaan soten ”eteenpäin kaatumisesta” tai ”jäätymisestä” – keskustan kansanedustajat purkavat joukolla turhautumistaan

Politiikka

Kommentti: Nyt puhutaan soten ”eteenpäin kaatumisesta” tai ”jäätymisestä” – keskustan kansanedustajat purkavat

Hallituksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Soten

Yhden

Perustuslakivaliokunnassa

Perustuslakivaliokuntaa

Jo nyt