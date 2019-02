Politiikka

Hallituksessa syntyi lihava riita Suomen EVM-vastuista – Suomen päätösvaltaa EVM:ssa ollaan kaventamassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avustajat poistettiin trion kokouksesta

Hallituksen kiirettä ihmetellään

Esimerkkeinä Slovenia ja Nordea