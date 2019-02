Setä Arkadia: Demareiden sähköautomuisti alkaa pätkiä – uusien polttomoottoriautojen kiellosta halutaan jo vaieta

Politiikka

Setä Arkadia: Demareiden sähköautomuisti alkaa pätkiä – uusien polttomoottoriautojen kiellosta halutaan jo vai

Aloitetaanpa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaalikuume

Uudellamaalla

Ps 1.