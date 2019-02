Sdp:n Marin: Hoitajamitoitus saataisiin lakiin vielä tällä vaalikaudella – Kaikkonen: ”Siitä tulisi kyllä sutta ja sekundaa”

Politiikka

Sdp:n varapuheenjohtajamielestä opposition vaatima sitovan 0,7 hoitajamitoituksen kirjaaminen vanhuspalvelulakiin olisi vielä mahdollista saada läpi tämän hallituskauden aikana. Mitoitus koskisi vanhusten tehostettua ympärivuorokautista hoitoa ja palveluasumista sekä pitkäaikaista laitoshoitoa.– Edelleen on mahdollista saada asia sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn ja säätää sitovasta hoitajamitoituksen vähimmäistasosta vielä tällä vaalikaudella.– Sille on vielä mahdollisuus. Tänään jätetään lakialoite ja se voi tulla käsittelyyn, ja toivottavasti se tulee myös isoon saliin äänestettäväksi, Marin sanoi tänään torstaina hallituksen luottamusäänestyksen jälkeen.Hallitus sai välikysymysäänestyksessä eduskunnan luottamuksen äänin 99–88. Välikysymys koski vanhustenhoidon tilaa Suomessa.Välikysymyksen takana olivat kaikki oppositiopuolueet, ja sen taustalla olivat muun muassa hoivayhtiö Esperi Caren toiminnassa paljastuneet epäkohdat.Oppositio on vaatinut 0,7 hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin vielä tällä vaalikaudella, ja jättää tänään asiasta myös lakialoitteen. 0,7 hoitajamitoituksen kannalle kääntyivät tällä viikolla myös keskusta ja siniset.Marin ei osannut eritellä aloitteen mahdollista etenemisaikataulua.– Minun käsitykseni on se, että sosiaali- ja terveysvaliokunta pystyisi käsittelemään tämän kaikesta ruuhkasta huolimatta. Tämä on ollut valiokunnan viesti.– En pitäisi mahdottomana myöskään asiantuntijakuulemisten näkökulmasta, etteikö tätä asiaa ehdittäisi vielä näillä valtiopäiville käsittelemään, jos poliittista tahtoa on. Mutta valiokunnan on sitten katsottava se kokonaisuus.Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaon eri mieltä.– Se ei ole realistista, sen on jo oikeuskanslerikin tehnyt hallitukselle selväksi. Se vaatii huolellisen lainvalmistelun. Ihmettelen vähän, koska oppositio on itsekin korostanut huolellista lainvalmistelua. Se vaatii rahoituksen sekä 4 000 hoitajaa töihin. Näitä hoitajia ei ole työmarkkinoilla vapaanakaan.– Siitä tulisi kyllä sutta ja sekundaa, jos joku äkkisiirto yritettäisiin tehdä.– Mutta mitä pikemmin sen parempi. Toivottavasti mahdollisimman nopeasti lähivuosien aikana.Hyvä puoli vanhustenhoidosta nousseessa kohussa on Kaikkosen mukaan se, että asiaan on nyt kiinnitetty huomiota, siitä on käyty perusteellista keskustelua ja epäkohtia aletaan pistämään kuntoon.Kaikkonen muistuttaa, että oppositio on kuitenkin itsekin peräänkuuluttanut huolellista lainvalmistelua, lausuntokierrosta ja asiantuntijakuulemisia.– Olisi varmaan parasta, että laki valmistellaan nyt mahdollisimman pitkälle ja neuvotteluissa toivottavasti voidaan sopia 0,7 mitoituksesta.Juttua täydennetty klo 14:31