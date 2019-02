Politiikka

Siniset julkaisi vaaliohjelmansa: 1000 uutta poliisia, 100 hävittäjää, peltipoliisit koulujen kylkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siniset on julkaissut oman vaaliohjelmansa.Mitään suurta uutta ei vaaliohjelmassa ole, siniset on esitellyt aiemmin eri yhteyksissä valtaosan vaaliohjelmansa täkyistä.Siniset haluaa muun muassa irtautua jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta, ottaa tavoitteeksi ostaa Hornetien korvaajaksi 64 koneen sijasta 100 hävittäjää, palkata tuhat uutta poliisia ja kiristää seksuaali- ja väkivaltarikosten tuomioita.Peltipoliisit siniset haluaisi ”pois korvesta ja koulujen kylkeen”.Turvapaikkakäsittelyn siniset siirtäisi EU:n ulkopuolelle, ja karkottaisi törkeisiin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset maasta.Ruotsin kielen opiskelusta puolue tekisi vapaaehtoista kaikilla kouluasteilla.Verotuksessa siniset lupaa muun muassa keventää työn verotusta ja poistaa autoveron.Sosiaaliturvauudistuksessa puolue on esitellyt vastikkeellisen perusturvamallinsa.Perhevapaauudistuksessa puolue ei tingi kotihoidontuesta, vaan sinisten mielestä kotihoidontukea on korotettava, ”perhevapaista päättää perhe”.Palveluista siniset kertoo muun muassa, että tasokorotukset pienempiin eläkkeisiin, ansiosidonnainen työttömyyskorvaus kaikille, terveydenhuollossa jonottomat palvelut kaikkialle maahan, ja tiet kuntoon koko Suomessa.Sinisten vaaliohjelmassa ei ole esitetty toistaiseksi mitään hintalappuja, mitä sen uudistukset ja vaaliohjelma maksaisivat.