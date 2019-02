Politiikka

Timo Soini paljasti jo vaalisloganinsa – pohtii silti edelleen jatkoaikeitaan: ”Helkkarin vaikea päätös”

Eduskunta- ja eurovaalit häämöttävät jo lähitulevaisuudessa, mutta sinisiä edustava Soini ei ole vielä paljastanut mahdollisia jatkoaikeitaan. Washingtonissa Kansallisen rukousaamiaisen yhteydessä asiasta IS:lle puhunut Soini kuvaili päätöstä ”helkkarin vaikeaksi”.– Politiikka on minulle toinen luonto. Mutta jos en nyt vaihda uraa, niin neljän vuoden päästä olen 61-vuotias ja on jo myöhäistä.Koko aikuisikänsä politiikalle antanut Soini on aiemminkin pyöritellyt mahdollisuutta siirtyä vielä toisiin tehtäviin ulkoministerin pestin päättymisen jälkeen. Toisaalta esimerkiksi paikka europarlamentissa kiinnostaa.– Eurooppa menee uuteen asentoon, joka kiehtoo minua. Tiedän että pystyisin tekemään siellä paljon, siellä tarvittaisiin tällaista hämähäkkiä.Soini paljasti hahmotelleensa itselleen jopa vaalisloganin valmiiksi.– Olen minä käynyt jo tuolla vähän kokeilemassa, että vieläkö se rytmi löytyy. Ja minulla on jo vaalilausekin: ”Timo Soini – tykkäsit tai et”. Vaikka 90 prosenttia ei tykkäisi niin kymmenellä mennään läpi.