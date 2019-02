Politiikka

Kokoomusnuorten Saippuaa Sanna Marinille -kampanja loppui lyhyeen – ”Ehkä siinä sellainen pieni huti tuli”

Kokoomusnuoret

Kokoomusnuorten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

aloitti eilen Facebookissa kampanjan – lähetä pala saippuaa Sanna Marinille https://www.is.fi/haku/?query=sanna+marinille Eduskunnassa oli eilen opposition välikysymys vanhusten hoidon laadusta, oppositio on vaatinut lakiin kirjausta hoitajamitoituksesta, ja kokoomus on ainoana puolueensa ollut vastahankaan hoitajamitoitusta. Eilen https://www.is.fi/politiikka/art-2000005992120.html kävi myös ilmi, että välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, Sdp:n varapuheenjohtaja Marin oli itse vastustanut syksyllä Tampereen valtuustossa hoitajamitoituksen alentamista. Laissa on suositus 0,5 hoitajaa per vanhus, ja Tampereella henkilöstömitoitus laskettiin 0,58:stä 0,57:een.Kokoomusnuoret aloitti eilen iltasella Facebookissa saippuakampanjan Marinia vastaan, kampanja nostatti pienen äläkän sosiaalisessa mediassa, ja kokoomusnuoret lopetti ja poisti kampanjansa Facebookista tänään.puheenjohtaja Henrik Vuornos https://www.is.fi/haku/?query=henrik+vuornos myöntää, että kampanja ei ollut onnistunut.– Todettiin, että tämä ei ollut ehkä rakentavin tapa käydä keskustelua. Ehkä siinä sellainen pieni huti tuli, Vuornos totesi.

Minkä arvosanan annat kampanjalle?

– En anna arvosanoja. Toivon, että saadaan keskustelu aikaan ja keskustellaan, miten vanhuspalvelun ongelmia ratkotaan Suomen kuntakentällä, jossa kaikki eri puolueet ovat mukana tekemässä päätöksiä,

Vaikka saippuaa lähetitte, et pitänyt tätä millään lailla lokakampanjana?





– En sinällään. Puolueen varapuheenjohtajaa (Marinia) on pystyttävä arvostelemaan, jos teot ja sanat ovat ristiriidassa. Jos tämän tyyppinen kohdistettaisiin rivikansanedustajaan, se olisi erityyppinen. Mielestäni puolueen puheenjohtajan arvostelu kuuluu osaksi demokratiaa ja avointa keskustelua, ja sen pitää olla mahdollista.

Kun sinua kuuntelee, kuulostaa kuin kampanjassa ei olisi ollut mitään vikaa?

– Ehkä tämä oli vähän ylilyönti, että käytetään saippuaa. Selkeästi keskustelu on herkkää tällä hetkellä, että kannattaa pitäytyä vain keskustelussa ja jättää ylimääräiset hommat pois siitä.

Huumori ei mennyt niin sanotusti nappiin?