Politiikka

Ylen mittaus: Kokoomuksen kannatus notkahti, perussuomalaiset nousee

Kokoomuksen kannatus on pudonnut 17,3 prosenttiin, ilmenee Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta. Laskua edellisestä mittauksesta on 2,3 prosenttiyksikköä.Sdp jatkaa suurimpana puolueena 20,1 prosentin kannatuksella. Sdp:n kannatus laski tammikuussa julkaistusta mittauksesta reilun prosenttiyksikön verran.Keskustan kannatus on 15,6 prosenttia ja vihreiden 14,6 prosenttia.Perussuomalaiset on mittauksen suurin nousija 12 prosentin kannatuksella. Nousua edellisestä mittauksesta on 1,8 prosenttiyksikköä.Taloustutkimus haastatteli mittausta varten liki 3 000 ihmistä 14.1.–5.2. välisenä aikana. Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.