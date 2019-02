Politiikka

Kuinka käy keskustan? Sipilän joukkue on ahtaalla monessa piirissä jo ennen vaaleja

Kannatuskyselyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neljässä vuodessa

Helsinki

Vuonna 2015 keskusta oli suurin vaalivoittaja, mutta Olli Rehnin https://www.is.fi/haku/?query=olli+rehnin ja Paula Lehtomäen https://www.is.fi/haku/?query=paula+lehtomaen vedolla puolue onnistui saamaan Helsingistä vain yhden edustajan.

ja Paula Lehtomäen vedolla puolue onnistui saamaan Helsingistä vain yhden edustajan. Keskustalla ei ole vaikeuksia säilyttää yhtä paikkaansa, siihen riittää noin 13 500 ääntä ja viimeksi saalis oli liki 26 000.





Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+tiilikainen siirtyy Kaakkois-Suomesta Helsinkiin ja lienee listaykkönen, vaikka ei kuntavaaleissa Helsingin valtuustoon edes päässyt.

Uusimaa





Neljän paikan säilyminen on nyt piukassa. Bernerin ehdokkuudesta ei ole tietoa, yli 10 000 ääntä saaneiden Vanhasen ja Kaikkosen pitäisi säilyttää henkilökohtainen suosionsa.

Viimeksi keskusta keräsi vaalipiiristä noin 60 000 ääntä. Esimerkiksi noin 6 000 äänen pudotus veisi puolueelta yhden paikan.

Oma kysymyksensä on se, syökö vaalipiirissä ehdolla oleva ex-kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen https://www.is.fi/haku/?query=paavo+vayrynen kasvattajaseuransa ääniä.

Varsinais-Suomi

Vaalimatematiikan mukaan keskustalla ei pitäisi olla pienen kannatuslaskunkaan jälkeen vaikeuksia säilyttää asemiaan.

Neljä vuotta sitten keskustan kolmannen paikan taakse jäi vielä kolmen puolueen ehdokkaat, lisäpaikka jäi myös kauas.





Kolme istuvaa kansanedustajaa on edelleen ehdolla, johtotähtenään peruspalveluministeri Annika Saarikko https://www.is.fi/haku/?query=annika+saarikko , joka viimeksi yhden kauden oppositiokansanedustajana imuroi noin 10 500 ääntä.

Satakunta

Hankala vaalipiiri, koska täältä valitaan vain kahdeksan kansanedustajaa.

Viimeksi Timo Kalli https://www.is.fi/haku/?query=timo+kalli ja Kauko Juhantalo https://www.is.fi/haku/?query=kauko+juhantalo hankkivat puolueelle yhden lisäpaikan. Nyt Kalli ja Juhantalo vetäytyvät eläkkeelle, ja tulos pitää tehdä uusilla kasvoilla.

ja Kauko Juhantalo hankkivat puolueelle yhden lisäpaikan. Nyt Kalli ja Juhantalo vetäytyvät eläkkeelle, ja tulos pitää tehdä uusilla kasvoilla. Jotta kaksi paikkaa säilyisi, kovin suurta kannatuskatoa puolue ei kestä. Vuonna 2015 puolue keräsi Satakunnasta noin 25 000 ääntä, ja 5 000–6 000 äänen katoaminen veisi toisen paikan.

Häme

Kolme paikkaa kiikun kaakun.

Vuonna 2015 sai yhden lisäpaikan, ja keskustan kolmas paikka oli vaalipiirin viimeinen läpimenijä.





Ex-ministeri ja varapuheenjohtaja Juha Rehula https://www.is.fi/haku/?query=juha+rehula kärkinimenä, vuosikymmenien veteraani Sirkka-Liisa Anttila https://www.is.fi/haku/?query=sirkka-liisa+anttila jää eläkkeelle.

kärkinimenä, vuosikymmenien veteraani Sirkka-Liisa Anttila jää eläkkeelle. Nykyisellä kannatuksella yhden paikan menetys häämöttää.

Pirkanmaa

Vuonna 2015 vaaleissa tuli yksi lisäpaikka. Toinenkin lisäpaikka – ja neljäs edustaja – oli lähellä, koska keskustan neljäs edustaja oli ensimmäinen, jonka vertausluku jätti ulos eduskunnasta.

Vaikka kannatus hivenen kyykkäisi, kolme paikkaa on suhteellisen varmalla pohjalla.

Viimeksi keskusta keräsi rapiat 46 000 ääntä, ja uusia ääniä tuli peräti 17 600.

Nyt suurin piirtein samanlainen kannatuskato veisi yhden paikan.

Kaakkois-Suomi

Vuonna 2015 sai vaalipiiristä lisäpaikan, ja keskustan viides edustaja oli viimeinen läpimenijä.

Nykyisellä kannatuksella vaarassa menettää yhden paikan.

Savo-Karjala

Viime vaaleissa sai yhden lisäpaikan. Nyt huhtikuussa yhden paikan menetys melko todennäköinen.

Vaalipiiri menettää yhden edustajapaikan Uudellemaalle, ja vuoden 2015 vaaleissa keskustan kuudes edustaja oli vaalipiirin viimeinen läpimenijä.





Lisäksi huhtikuussa kuudesta vaaleissa valitusta kansanedustajasta pois on kolme: konkarit Seppo Kääriäinen https://www.is.fi/haku/?query=seppo+kaariainen ja Markku Rossi https://www.is.fi/haku/?query=markku+rossi jäävät eläkkeelle ja Elsi Katainen https://www.is.fi/haku/?query=elsi+katainen tähyää jatkoa Brysselissä.

ja Markku Rossi jäävät eläkkeelle ja Elsi Katainen tähyää jatkoa Brysselissä. Nykyisten kuuden paikan säilyminen edellyttäisi kannatuksen lisäämistä.

Vaasa

Sai niin ikään neljä vuotta sitten yhden lisäpaikan. Keskustan viimeinen läpimenijä pääsi eduskuntaan vaalipiirin toiseksi pienimmällä vertausluvulla.

Puolue sai 67 000 ääntä, ja muutaman tuhannen äänen menetys pudottaisi paikkaluvun neljään.

Keskustan urakkaa helpottanee se, että huhtikuussa vaalipiiristä valituista perussuomalaisten kansanedustajista yksikään ei ole enää perussuomalaisten puolueessa.

Vaalipiirin keskustalaiset tapaavat usein äänestää oman seutukuntansa ehdokasta, ja eduskunnassa istuu keskustalainen Ähtäristä, Kokkolasta, Kauhajoelta, Kauhavalta ja Toholammilta.

Keski-Suomi

Vuoden 2015 vaalivoittajana tuttu laulu: yksi lisäpaikka ja keskustan neljäs edustaja eduskuntaan vaalipiirin viimeisenä läpimenijänä.

Siis nykyisellä kannatuksella vaarassa menettää yhden paikan.

Semminkin kun keskusta sai vaalipiirin kaksi viimeistä paikkaa – kolmanneksi eniten ääniä saanut keskustalainen oli vaalipiirin toiseksi viimeinen läpimenijä.





Ehdokasrivistöstä on pois myös konkari Mauri Pekkarinen https://www.is.fi/haku/?query=mauri+pekkarinen , joka yrittää europarlamenttiin.

Oulu

Puheenjohtaja ja tuleva pääministeri Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) keräsi hurjat 30 758 ääntä, ja keskusta sai vaalipiiristä kolme lisäpaikkaa.

(kesk) keräsi hurjat 30 758 ääntä, ja keskusta sai vaalipiiristä kolme lisäpaikkaa. Vuodet pääministerinä ja Oulun ikävät tapahtumat ovat nakertaneet keskustan suosiota etenkin Sipilän omassa vaalipiirissä.

Edustajanpaikkojen menetys on odotettavissa. Vuoden 2015 vaalivoitossa keskusta sai vaalipiirin kaksi viimeistä paikkaa.





Kolme edustajaa ei ole enää ehdolla, pois joukosta on esimerkiksi Sipilän jälkeen toiseksi eniten ääniä saanut Tapani Tölli https://www.is.fi/haku/?query=tapani+tolli .

. Mollivoittoinen kannatus povaa keskustalle 1–3 paikan tappiota.

Lappi

Pienin vaalipiiri, vain seitsemän kansanedustajaa.

Vaalivoittajana sai 2015 yhden lisäpaikan, ja vaalipiirin viimeinen läpimenijä oli keskustalainen.

Nykyinen kannatus ennustaa yhden paikan menetystä.

Paavo Väyrynen https://www.is.fi/haku/?query=paavo+vayrynen ei ole enää Lapissa ehdokkaana, eikä keskustan jäsen. Väyrysen uuden puolueen kannatus Lapissa ja sen vaikutus keskustan suosioon ovat täysiä arvoituksia.