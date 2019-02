Politiikka

Ahvenanmaan rahoitukseen esitetään miljoonalisäyksiä – siniset taipui hyväksyvälle kannalle

Ahvenanmaan rahoitussäännöt ovat muuttumassa, jos sote-uudistukseen liittyvä kompromissiesitys menee läpi. Hallituksen keskiviikon esityksen perusteella Ahvenanmaan rahoitus lisääntyisi arviolta 14 miljoonalla eurolla vuoden 2021 tasolla.Esityksellä hallitus pyrkii varmistamaan, että eduskunnan käsittelyssä oleva sote- ja maakuntauudistus ei ole ristiriidassa Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa.Ahvenanmaan liittyvien kysymysten on aiemmin kerrottu jumittaneen sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyä. Keskiviikkona annetulle kompromissiesitykselle on saatu myönteinen lausunto Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta.Hallituspuolue siniset taipui hyväksymään Ahvenanmaan lisärahoituksen, jotta kriittisessä vaiheessa oleva sote- ja maakuntauudistuksen käsittely ei vaarannu. Muussa tapauksessa siniset ei olisi antanut lisärahoitusta Ahvenanmaalle.Sinisten toiveesta valtioneuvoston istunnon pöytäkirjaan lisättiin lausuma, joka nimenomaan kytkee rahoituksen lisäysesityksen sote-uudistukseen.– Tällainen ratkaisu ei erillisenä olisi hyväksyttävissä, keskiviikon lausumassa sanotaan.Perustuslaissa Ahvenmaan maakunnalla on vahva erityisasema ja itsehallinto. Tämän vuoksi maakunnan rahoitussääntöjen muuttaminen vaatii myös Ahvenanmaan lakeja säätävän elimen eli maakuntapäivien hyväksynnän.Sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyyn eduskunnassa ei ole enää liiaksi aikaa, sillä eduskuntavaalit pidetään reilun kahden kuukauden päästä.