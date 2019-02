Politiikka

Kommentti: Riittääkö keskustan vaalivoittoon tuhat tupailtaa ja lupaus pistää Suomi entistä parempaan kuntoon?

Hiljaisuus

Sipilä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraavalla

Apilat kuihtuvat ja Alkio itkee.

IS-kyselyn

Kokoomuksen