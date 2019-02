Sipilä joutui selittämään kohulupaustaan majoittaa pakolaisia kotiinsa – yksi lapsiperhe vai parikymmentä henkeä? ”Olen turhan rehellinen”

Politiikka

Sipilä joutui selittämään kohulupaustaan majoittaa pakolaisia kotiinsa – yksi lapsiperhe vai parikymmentä henk

Hän kertoi ensinnäkin hämmästyneensä, miten lupauksesta löydettiin jälkikäteen vain huonoja puolia.– Annoimme vaimoni kanssa kotimme turvapaikkaa hakevalle perheelle ja se oli kuulemma kutsu tulla kaikkien tänne.Pakolaisperheen yksityisyys olisi taattu sulkemalla yksi väliovi talossa.– Tämä perhe oli tulossa asumaan meidän kanssamme ja sitä taloa esittelin turvaviranomaisille. Kuinka pistän yhden välioven kiinni ja me eläisimme omaa makuuhuonetta ja kodinhoitohuonetta ja he elävät loppua taloa.Suunnitelmasta jouduttiin kuitenkin lopulta perääntymään, sillä talon ei katsottu olevan riittävän turvallinen turvapaikanhakijoiden asuttamiseen.Tiedostustilaisuudessa Sipilältä kuitenkin kysyttiin, miksi Sipilä oli aiemmin puhunut useammasta kuin yhdestä perheestä, jopa parinkymmenen hengen majoittamisesta.– Olen turhan rehellinen näissä vastauksissani. Silloin kysyttiin, kuinka paljon taloon mahtuu. Sinne olisi tosiaan mahtunut pieniin tiloihin tottuneita ihmisiä useampikin kuin tuo yksi perhe. Ehkä sinne olisi toinenkin vastaava mahtunut.Sipilä on myöhemmin tarkentanut, että kotiin oli tulossa tietty lapsiperhe, joka oli joutunut omassa maassaan vainon kohteeksi. Hän ei ole tarkentanut sitä, mistä maasta perhe oli kotoisin.– Ensinnäkin he olivat kristittyjä muslimimaassa ja toiseksi he olivat auttaneet länsimaalaisia kehitysaputyöntekijöitä. Heidän henkensä oli lopulta joka päivä uhattuna. Myöskin niiden pienten.Sipilän mukaan perhe pääsi lopulta pakenemaan ja elää nyt turvassa muualla.– En voi edes kuvitella, millainen tuo pakomatka oli ja millaista oli elää maanpaossa.