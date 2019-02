Politiikka

Sipilä pelotteli keskustalaisia Sdp:llä ja kokoomuksella – ”Jos Sdp vetää maata...”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi taas kuntoon





Kotihoidontuki ennallaan, koululaisille välipalaa

Lisää hiilinieluja ja poliiseja

Pääministeri(kesk) palasi tänään lauantaina keskustan puolueväen edessä vanhaan lupaukseensa, jonka mukaan hän vetäytyy vapaaehtoisesti puolueen johdosta, mikäli keskustan eduskuntavaalien tulos ei jää tarpeeksi kovaksi.– Lähdin tähän hommaan siinä mielessä kuin kaikki. Eli tulos tai ulos. Mutta nyt näyttää vähän siltä, että meininki onkin tulos ja ulos. Keskustan kannatus mitataan vasta 14. huhtikuuta tänä vuonna, Sipilä sanoi saaden keskustan väeltä aplodit.Keskusta julkisti tänään lauantaina eduskuntavaaliohjelmansa vaalikampanjan avaustilaisuudessa Helsingin Tennispalatsissa.Tilanteessa, jossa keskustan suosio on uusimman Alman mittauksen mukaan 14,4 prosentissa. Pudotus edelliseen mittaukseen on selvä. Kevään 2015 eduskuntavaaleissa keskusta oli vielä suurin puolue 21,1 prosentin kannatuksella.Sipilä kertoikin miettineensä viime aikoina paljon neljän vuoden takaista tilannetta eduskuntavaalien jälkeen, kun keskusta oli voittanut vaalit ja valmistautui hallitusneuvotteluihin.Hän kertoo saaneensa virkamiehiltä eteensä paksun paperinipun, joka sisälsi tulevien vuosien seitsemän miljardin leikkauslistan. Sipilä kertoo miettineensä tuolloin, ettei työstä tulisi helppoa.– Tiesin, että tuo synkkä lista on toteutettava lähes kokonaan. Mutta olimme saaneet kansalta valtakirjan.Nyt talous onkin paremmalla tolalla, mitä Sipilä ei unohtanut tänään lauantaina todeta.– Julkinen talous on tasapainossa. 140 000 suomalaista enemmän herätyskello herättää aamuisin töihin.Kampanjastartissa Sipilä kehui panneensa kuluneella vaalikaudella Suomen kuntoon. Nyt tarkoitus olisi hänen mukaansa edetä kohti huhtikuun vaaleja lupaamalla panna maa entistä parempaan kuntoon.– Puolue lupaa jatkaa tällä vaalikaudella aloitettua työtä, jotta neljän seuraavan vuoden aikana yli 100 000 ihmistä saisi työpaikan ja työllisyysaste nousisi 75 prosenttiin, Sipilä sanoo.– Keskusta tahtoo tehdä Suomen arvoisia tekoja myös jatkossa: jokaisella on oikeus työhön, koko maasta on pidettävä huolta ja perheiden pärjäämistä on tuettava.Sipilä myös pelotteli, mitä kannatusmittausten kärjen, Sdp:n ja kokoomuksen johtamat hallitukset tarkoittaisivat Suomelle.– Jos Sdp vetää maata, työllisyys ei takuulla mene 75 prosenttiin. Kaikki lupaukset tehdään velalla. Jos kokoomus vetää tätä maata. Sillä annetaan rikkaille veronkevennyksiä ja perustulo heikkenee.Keskustan kärkiteemat eduskuntavaaleihin ovat perhe, ilmasto, sivistys, turvallisuus, suomalainen ruoka ja koko Suomesta huolehtiminen.Vanhustenhoidon osalta keskusta linjasi tällä viikolla, että se on valmis lisäämään hoitavia käsipareja lisäämällä hoitajamitoitus lakiin. Takuueläkettä se on valmis korottamaan sadalla eurolla.– Jokainen ihminen muksusta mummoon tarvitsee rinnalleen toista, välittävää ihmistä. Itsemääräämisoikeus ja arvostava kohtelu koskee kaikkia, sanoi keskustan ohjelmatyöstä vastaava varapuheenjohtajaKeskusta lupaa myös harkinnanvaraista ylimääräistä lapsilisää, kunnallista kotiapua, joustavia työaikoja ja osa-aika- ja etätyötä, jotta vanhemmuutta kyettäisiin tukemaan ja lapsiköyhyyttä taittamaan. Suurimmat aplodit Sipilä sai kuitenkin todetessaan keskustan aikovan säilyttää kotihoidontuen ennallaan.Keskusta tahtoo myös muun muassa taata koululaisille ilmaisen välipalan joka päivä ja kaikille lapsille ja nuorille oikeuden vähintään yhteen harrastukseen.Ilmaston osalta on keskustan mukaan vähennettävä päästöjä ja lisättävä hiilinieluja. Hyvä ilmastopolitiikka ei Sipilän mukaan ole kuitenkaan toistemme syyllistämistä, vaan ratkaisujen etsimistä.Hän painottikin, ettei pitkien etäisyyksien alueilla maaseudulla polttomoottoriautolla ajava ole syyllinen ilmastonmuutokseen.Keskusta haluaa myös laajentaa elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen pakollisuutta kaupoissa ja ravintoloissa ja parempaa neuvotteluasemaa alkutuottajille.Puolue lupaa myös 650 uutta poliisia, yhtä uutta joka kuntaan. Myös nettipoliisien määrää on puolueen mukaan lisättävä.Keskustan vaalistartti jatkuu lauantaina iltapäivällä M/S Gabriellalla vaaliristeilyn merkeissä.