Alman gallup: Sdp pitää kiinni kärkipaikasta, keskustan luisu jatkuu

Sdp

Perussuomalaisten

Perussuomalaisten kannatus on yhä suosituin puolue, kertoo Alman mielipidemittaus. Puoluetta äänestäisi 21 prosenttia suomalaisista. Nousua edellisestä kyselystä on 0,3 prosenttiyksikköä.Demarit ovat menettäneet kannatustaan syyskuun 22 prosentin huippulukemasta, mutta lievä alamäki on ainakin toistaiseksi pysähtynyt puheenjohtaja Antti Rinteen sairauslomasta huolimatta.Kokoomus jatkaa kyselyjen kakkosena, ja nyt sen kannatus oli 19,7 prosenttia. Pääministeripuolue keskusta puolestaan menetti 1,1 prosenttiyksikköä kannatuksestaan, joka oli nyt vain 14,4 prosenttia. Lukema on keskustan heikoin pitkiin aikoihin.Vihreitä äänestäisi 13 prosenttia vastaajista. Puolueen kannatuksen nousu vaikuttaisi nyt pysähtyneen Pekka Haaviston puheenjohtajuuden tuoman sykäyksen jälkeen.kannatus on nousussa ja oli nyt 9,9 prosenttia. Vasemmistoliitto vastaavasti on alamäessä, puolueen kannatus tipahti 8,9 prosenttiin.Kristillisdemokraatit nousi viime aikojen parhaaseen lukemaansa 4,3 prosenttiin.RKP:n kannatus on 4,2 ja hallituspuolue sinisten 2,1 prosenttia.Gallupin toteutti Tietoykkönen. Kyselyyn haastateltiin 14.–28. tammikuuta 1500 ihmistä, joista puoluekantansa ilmaisi reilut 1100. Kannatusosion kohdalta kyselyn virhemarginaali on 2,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.