Politiikka

Kärnä tylyttää Sipilän lupauksesta avata kotinsa pakolaisille: ”Aiheutti piikin”

Kärnä käy kirjassaan myös muiden entisten kollegojen kimppuun. Ville Niinistö (vihr) sai raivokohtauksen Kilpisjärvellä ja Väyrynen oli vuorenvarma ministeripestistä. IS poimi 5 väitettä Kärnän uutuuskirjasta.

1. Keskustasta olisi löytynyt tilaa loikkareille

2. ”Sipilä lupaus aiheutti piikin tulijoiden määrässä”





3. Väyrynen oli ministerin paikasta vuorenvarma





4. Puska maalasi alkoholilaista maailmanlopun kuvaa





5. Ville Niinistö sai raivokohtauksen