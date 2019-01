Mikko Kärnä uskoo joutuneensa Espanjan vakoilun kohteeksi – kohtasi ravintolassa ranskalaisen, joka antoi hurjan ohjeen

Politiikka

Mikko Kärnä uskoo joutuneensa Espanjan vakoilun kohteeksi – kohtasi ravintolassa ranskalaisen, joka antoi hurj





Eduskunta suhtautui nuivasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Puigdemont poistui Haaparannan kautta





Espanjan tiedustelupalvelu seurasi