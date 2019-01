Kommentti: Yksi kysymys Sdp:n tiedotustilaisuudessa paljasti jo heikkoja kohtia – pystyisikö edes Antti Rinne vastaamaan tarkemmin?

Politiikka

Kommentti: Yksi kysymys Sdp:n tiedotustilaisuudessa paljasti jo heikkoja kohtia – pystyisikö edes Antti Rinne

Jos et voi muuttaa

Puolueväen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakon sanelema

Viesti

Kampanjastartin

Kaiken