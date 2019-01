Pääministeri Sipilä aiheutti kohun lupaamalla kotinsa turvapaikanhakijoille – paljasti Ylellä, mitä tapahtui: ”Tuo perhe on nyt turvassa muualla”

Politiikka

Pääministeri Sipilä aiheutti kohun lupaamalla kotinsa turvapaikanhakijoille – paljasti Ylellä, mitä tapahtui:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hengenvaarassa Suomessakin

"Auttaminen on minulle sydämen asia"