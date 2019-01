Arviointineuvoston ennustus työllisyysasteesta meni pieleen – puheenjohtaja Uusitalo: ”Uskottavuus jääköön muiden arvioitavaksi”

Politiikka

Arviointineuvoston ennustus työllisyysasteesta meni pieleen – puheenjohtaja Uusitalo: ”Uskottavuus jääköön mui

Talouspolitiikan

arviointineuvosto arvioi tammikuussa 2018, että hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta saavutetaan noin 16 prosentin todennäköisyydellä.Nyt näyttää siltä, että tavoite saavutetaan.– 16 prosentin todennäköisyys pyrki kuvaamaan sitä, että talousennusteissa on epävarmuutta. Valtiovarainministeriön talousennusteessa ennuste työllisyysasteeksi oli 70,6, Uusitalo taustoitti.– Tämän ennusteen mukaisesti laskimme, että todennäköisyys sille, että toteutuma olisi yli 72:n, oli 16 prosenttia. Pienemmälläkin todennäköisyydellä varustettuja asioita tapahtuu maailmassa, Uusitalo lisäsi.Uusitalon mukaan neuvoston uskottavuus ”jääköön muiden arvioitavaksi”.– Kikyn vaikutuksista ei ole tehty ensimmäistäkään empiiristä työllisyysvaikutusarviota sopimuksen solmimisen jälkeen.– Kaikki arviot perustuvat siihen, että kuinka paljon kiky laskee työvoimakustannuksia ja kertoa se empiirisillä estimaateilla siitä, kuinka paljon työvoimakustannusten muutos kasvattaa työllisyyttä.Uusitalon mukaan kilpailukykysopimuksella on ”suhteellisen varmasti ollut työvoimakustannuksia alentava vaikutus, ja sillä on todennäköisesti ollut merkittävä positiivinen vaikutus työllisyyteen”.– Kikyn aiheuttama työvoimakustannusten alenema on osoittautunut pysyvämmäksi kuin ennakoimme.