Rinteen sairausloma iski sdp:ssä pahaan saumaan – Tuppurainen: Turha teeskennellä, että kaikki on hyvin

siitä, mitä demareilta eilen tiistaina kysyi puheenjohtaja Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen sairauslomasta, oli vastaus päällisin puolin sama: maaliskuussa Rinne palaa ruoriin ja hänen johdollaan mennään tuleviin eduskuntavaaleihin.Sdp päätti eilen tiistaina, että Rinteen sairausloman ajan puheenjohtajaa sijaistavat puolueen varapuheenjohtajat, joista valintajärjestyksessä ensimmäisenä on Sanna Marin https://www.is.fi/haku/?query=sanna+marin – Meidän tehtävämme on puolueen johtona hoitaa sillä aikaa tehtäviä niin, että kaikki on niin kuin pitää siinä vaiheessa, kun Rinne palaa töihin, Marin sanoo.Marin kuvailee ilmapiiriä sdp:ssä luottavaiseksi.Kansanedustaja Tytti Tuppuraisen https://www.is.fi/haku/?query=tytti+tuppuraisen mukaan on kuitenkin turha teeskennellä, että kaikki olisi hyvin.– Tunnistan, että on ollut epävarmuutta, hämmennystä ja huolta liittyen tähän tilanteeseen. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, Tuppurainen lataa.– Uskon, että myös Antti tuntee tuskaa tilanteesta, tämä on hyvin vakava ja ei-toivottu tilanne koko puolueelle. Koko vaalikampanja on rakennettu sen varaan, että puheenjohtaja on mukana. Mutta tästä selvitään.kerrottiin vuoden alusta joutuneen Espanjan matkallaan sairaalahoitoon keuhkokuumeen vuoksi.Suomeen palattuaan hänellä todettiin Rinteen itsensä mukaan myös sepelvaltimon tukos ja sairaalabakteeri, ja hoitohenkilökunta on suorittanut hänelle sepelvaltimon pallolaajennuksen.Rinteen sairausloma herättää toistaiseksi kuitenkin vielä paljon kysymysmerkkejä siitä, mikä Rinteen terveydentila todella on.IS kysyi sdp:n puoluesihteeri Anton Rönnholmilta https://www.is.fi/haku/?query=anton+ronnholmilta ja Rinteen poliittiselta avustajalta Dimitri Qvintukselta https://www.is.fi/haku/?query=dimitri+qvintukselta tarkempia tietoja diagnoosin saamisesta, sairaalabakteerista ja siitä, koska pallonlaajennus tehtiin, mutta ei saanut vastauksia.on joka tapauksessa edessään kiireinen kuukausi.– Helmikuulle on jonkin verran päällekkäisyyksiä. Ihan kaikkia Antin tilaisuuksia en pysty hoitamaan, mutta huolehdimme siitä, että joku puoluejohdosta on aina paikalla, Marin sanoo.Rinteen sairausloman on kerrottu kestävän näillä näkymin helmikuun lopulle. Tuolloin eduskuntavaaleihin on aikaa enää 1,5 kuukautta.

Sanna Marin, Jos Rinne ei palaa helmikuun loppuun mennessä, meneekö puheenjohtaja tai ainakin pääministeriehdokas vaihtoon?

– Itse en ole tällaista edes ajatellut. Minun tietoni on, että Antti on palaamassa töihin helmikuun lopussa. Enkä usko, että tällaista ajattelua meidän kentällä tai puolueessa kauhean laajasti on.

Olisitko tarvittaessa itse valmis harkitsemaan pääministeriehdokkaaksi ryhtymistä?

