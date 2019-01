Ex-puhemies Lohela pohti loikkaa Harkimon leiriin jo viime keväänä: ”Ihmisillä voi olla ajatuksia, onko tämä järkevää”

Politiikka

Maria Lohelan https://www.is.fi/haku/?query=maria+lohelan loikkaus sinisistä Harry Harkimon https://www.is.fi/haku/?query=harry+harkimon Liike Nytiin oli yllätys.Eduskunnan istuntokautta on jäljellä vajaat pari kuukautta, eduskuntavaaleihin on vajaat kolme kuukautta ja politiikan vaalikauden jälkeen jättävä Lohela siirtyy hallituspuolueesta vastaperustettuun oppositioliikkeeseen.Loikkauksensa syyksi Lohela kertoi sen, että hän ei voi tukea hallituksen soteuudistusta.Lohelan loikkaus oli pitkä prosessi, yhdeksän kuukautta.Kansanedustaja Harkimo erosi kokoomuksesta viime huhtikuun 19. päivä, ja Harkimo on sen jälkeen kosiskellut kansanedustajia liittymään liikkeeseensä. Lohela on Harkimon ensimmäinen värväys eduskunnasta.Harkimo pyysi Lohelaa riveihinsä viime toukokuussa.– Toukokuussa hän minulta ensimmäisen kerran tiedusteli, että voisinko lähteä mukaan liikkeeseen, Lohela kertoi IS:lle.

Mikä tässä päätöksessä niin kauan otti?

– Tämä tekee minut tuplaloikkariksi, olen entinen eduskunnan puhemies. Ihmisillä voi olla ajatuksia siitä, onko tämä toimenpide järkevää. Kun jään eduskunnasta keväällä pois, minulla on ollut suuria epäilyksiä soteuudistusta kohtaan jo pitemmän aikaa.– Tämä on reilua tehdä tässä hyvissä ajoin. Voin olla avoimesti Liike Nytin ehdokkaiden tukena. En halua tehdä mitään selän takana piilossa, Lohela vastasi.Lohela erosi perussuomalaisista puoluekokouksen jälkeen kesällä 2017, liittyi uuteen sinisten ryhmään ja ehti olla sinisissä puolisentoista vuotta. Puhemiehenä Lohela oli 2015-2017.piti loikkansa Liike Nytiin salassa viime hetkiin asti.Lohela kertoi loikkauksestaan ennen tiedotustilaisuuden alkua sinisten Sampo Terholle https://www.is.fi/haku/?query=sampo+terholle Simon Elolle https://www.is.fi/haku/?query=simon+elolle ja Tiina Elovaaralle https://www.is.fi/haku/?query=tiina+elovaaralle – Sampo Terhon kanssa vähän enemmän viestiteltiin. Mielestäni keskustelimme hyvässä hengessä. Kerroin hänelle perustelut. Ei siitä keskustelusta ainakaan minulle mitään huonoa mieltä jäänyt, Lohela sanoi.Niin Terho kuin Elo twiittasivat Lohelan loikkauksen jälkeen. Puheenjohtaja Terho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Elo harmittelivat Lohelan loikkaa, kiittelivät häntä puhemiehenä tehdystä työstä ja toivottelivat hyvää jatkoa.sotelait tulevat valmiiksi ja suuren salin äänestykseen, hallituksella on Lohelan loikkauksen jälkeen entistäkin niukempi enemmistö.Kun kaksi hallituspuolue kokoomuksen Elina Lepomäki https://www.is.fi/haku/?query=elina+lepomaki ja Susanna Koski https://www.is.fi/haku/?query=susanna+koski ovat ilmoittaneet äänestävänsä sotea vastaan, hallituksella on soteäänestyksessä 101 ääntä – sata ääntä, jos puhemies Paula Risikko https://www.is.fi/haku/?query=paula+risikko (kok) johtaa äänestystä.

Miltä se tuntuu, jos teistä tulee soten romuttaja?

– Jos joku asiaa katuu, jonkunhan se on aina tehtävä. Katsoin, että minun velvollisuuteni kansanedustajana on se arviointi siinä tehdä – siitä huolimatta, mitä se minulle henkilökohtaisesti tarkoittaa, Lohela sanoi.Lohela on aiemmin kertonut jättävänsä politiikan huhtikuun vaalien jälkeen, eikä hän siis aio olla Liike Nytin ehdokkaana.Maria Lohela kertoi loikastaan Liike Nytin tiedotustilaisuudessa maanantaina: