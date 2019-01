Politiikka

Hallitus: Palautuksia erityisesti Irakiin tehostettava

18.1. 12:47

Suomi kääntyy asiassa EU-komission puoleen ja neuvottelee samankaltaisessa tilanteessa olevien maiden kanssa.

Hallitus on päättänyt, että ulkoministeriö käy läpi kansainväliset sopimukset ja selvittää, voitaisiinko niitä muuttamalla hallita maahanmuuttopolitiikkaa nykyistä paremmin. Hallitus sai aamulla poliisijohdon tilannekatsauksen lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikollisuudesta sekä Oulun ja Helsingin tapauksista.



Hallituksen on määrä saada valmiiksi lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta ennaltaehkäisevä toimenpidekokonaisuus helmikuun puoliväliin mennessä, kerrotaan tiedotteessa.



Hallitus kävi myös läpi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta ja päätti, että palautuksia erityisesti Irakin kanssa on tehostettava. Suomi kääntyy asiassa EU-komission puoleen ja neuvottelee myös samankaltaisessa tilanteessa olevien maiden kanssa.



Uutista päivitetään.