Eduskunta keskustelee sukupuuttoaallosta ja ilmastonmuutoksesta – seuraa suoraa lähetystä klo 14

Eduskunta käy tänään keskiviikkona ajankohtaiskeskustelun maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta.ISTV seuraa ajankohtaiskeskustelua suorana klo 14 alkaen.Huoli ilmastonmuutoksesta nousi jälleen tapetille paljon huomiota saaneen kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportin myötä.Raportin mukaan Pariisin ilmastosopimuksessa määritelty maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen kahteen asteeseen ei riitä, vaan tavoitteeksi on asetettava 1,5 astetta.Eduskunnassa keskustellaankin tänään siitä, millä toimenpiteillä maapallon lämpeneminen pysäytetään 1,5 asteeseen.Lähestyvät eduskuntavaalit tuovat eduskunnassa keskusteluun kuin keskusteluun nyt enemmän kitkaa kuin normaalisti. Puolueilla on kova tarve erottautua edukseen ja ajaa tärkeiksi näkemiään asioita entistä kovemmalla vimmalla äänestäjille.Tämänpäiväisessä keskustelussa voidaan odottaa vääntöä ainakin hiljattain MTK:n ja Maaseudun tulevaisuuden vaalitentissä esiin nousseista hiilinieluista ja Suomen metsähakkuiden määrästä.Keskustelussa sivuttaneen ainakin myös muun muassa fossiilisten ja uusiutuvien polttoaineiden suhdetta, liikenteen päästöjen vähennystavoitteita ja kaivoslain uudistustarvetta sekä muita viime aikoina keskusteluttaneita aiheita.Maapallon kahden asteen lämpenemisen on ennustettu johtavan yleisempiin helleaaltoihin, kuivuuteen ja tuhotulviin, sekä vahingoittavan luonnon monimuotoisuutta. Sillä olisi myös vaikutuksensa vedensaantiin ja ruoantuotantoon.Kaikkiaan kahden asteen lämpeneminen olisikin omiaan lisäämään epävakautta, konflikteja ja muuttoliikettä.Maapallon keskilämpötilan nousu voidaan vielä pysäyttää 1,5 asteeseen, mutta tämä vaatisi kaikilta mailta mittavia toimia nopealla aikataululla.Eduskunnan kahdeksan puoluetta sopikin joulun alla yhteisistä ilmastopoliittisista linjauksista, joiden mukaan EU:n ja Suomen on tehtävä osansa, jotta maailman keskilämpötilan nousu rajoitetaan 1,5 asteeseen.Puolueista vain perussuomalaiset jäivät pois linjauksesta perustellen päätöstään sillä, ettei Suomen tulisi tehdä muita huomattavasti kunnianhimoisempia tavoitteita.Yhteisen linjauksen mukaan EU:n pitäisi muun muassa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. EU on sitoutunut vähentämään päästöjään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Linjauksen mukaan tavoitetta olisi kuitenkin tiukennettava 55 prosenttiin.Ilmastonmuutoksen jälkeen eduskunta jatkaa ajankohtaiskeskustelulla lajien sukupuuttoaallosta ja mahdollisuuksista hidastaa lajien häviämistä.Lajeja häviää maapallolta tällä hetkellä vauhdilla, joka vertautuu maapallon historian suuriin sukupuuttoaaltoihin.Yhteensä 130 maasta kootun kansainvälinen luontopaneeli IPBES:n arviointiraportin mukaan jopa yli 40 prosenttia luonnon monimuotoisuudesta on vaarassa hävitä vuoteen 2050 mennessä.Maailman luonnonsäätiön Elävä planeetta -raportin mukaan seuratuista 4 000 eläinlajista yli puolet on hävinnyt vajaassa puolessa vuosisadassa.Selkärankaisista eläinlajeista häviää vuosittain kaksi prosenttia, kun Etelä- ja Keski-Amerikassa näistä lajeista on hävinnyt jo lähes yhdeksän kymmenestä. Kehitys on kestämätön myös kasvien kohdalla.Yhteensä 130 maasta kootun kansainvälisen luontopaneeli IPBES:n arviointiraportin mukaan jopa yli 40 prosenttia luonnon monimuotoisuudesta on vaarassa hävitä vuoteen 2050 mennessä.Meneillään olevan kuudennen sukupuuttoaallon syyt löytyvät ihmisen toiminnasta. Maa- ja merialueista suurin osa on jo ihmisten hyödyntämiä kalastusalueita, hakkuu-, laidun- ja viljelymaita tai muuta rakennettua ympäristöä.