Siniset ehdottaa poikkeuslakia: Törkeisiin rikoksiin tuomitut palautettava, vaikka kotimaassa uhkaisi kuolemantuomio

Politiikka

Siniset ehdottaa poikkeuslakia: Törkeisiin rikoksiin tuomitut palautettava, vaikka kotimaassa uhkaisi kuoleman

Oikeusministeri: Kiihkon vallassa minkään pykälän muuttaminen ei ole järkevää