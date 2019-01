Politiikka

Espanjassa sairastunut Antti Rinne palasi Suomeen – jatkaa toipumista sairaalahoidossa

11.1. 22:06

Espanjassa sairastunut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja hänen vaimonsa Heta Ravolainen-Rinne ovat palanneet Suomeen perjantai-iltana.

Rinteen toipuminen on edennyt, mutta hän jatkaa toipumista sairaalahoidossa myös Suomessa.



Rinne joutui Espanjassa sairaalahoitoon vakavan keuhkokuumeen vuoksi. Myös Rinteen vaimo oli sairaalahoidossa hengitystieinfektion takia.



Aiemmin tällä viikolla ilmoitettiin, että Rinne on sairauslomalla tammikuun loppuun asti. Arvio sairausloman kestosta on edelleen sama.