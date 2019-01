Politiikka

Yleltä uusi mittaus puolue­kannatuksesta: Sdp saisi 13 lisä­paikkaa edus­kuntaan

SDP on suosituin puolue 21,2 prosentin kannatuksella, ilmenee Ylen Taloustutkimuksella teettämästä kannatusmittauksesta. Toisena on kokoomus 19,6 prosentin kannatuksella, kolmantena on keskusta 16,1 prosentin kannatuksella.Keskustan suosio painui matalimmilleen sitten syksyn 2017.Perussuomalaiset on kannatusmittauksen suurin nousija, sillä puolueen kannatus on nyt 10,2 prosenttia eli nousua oli joulu–tammikuussa 2,1 prosenttiyksikköä.Edellisen kerran perussuomalaisten kannatus ylitti kymmenen prosenttia viime vuoden kesäkuussa.Taloustutkimus haastatteli reilua 2 400 ihmistä. Haastattelut tehtiin joulu–tammikuussa. Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.Taloustutkimus laski myös arvion siitä, miten eduskunnan paikat jakautuisivat kannatusprosenttien mukaan. Eniten lisäpaikkoja menisi nykyiseen oppositioon.SDP saisi 13 lisäpaikkaa eli 47 kansanedustajaa, ja vihreät 10 lisäpaikkaa eli 25 kansanedustajaa. Vasemmistoliitto saisi kolme lisäpaikkaa eli 15 kansanedustajaa.