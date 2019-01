Politiikka

Lännen Media: Sipilän hallitukseen ollaan hieman tyytyväisempiä kuin vuosi sitten

Lännen Media: Sipilän hallitukseen ollaan hieman tyytyväisempiä kuin vuosi sitten

6.1. 6:00

Suomalaiset ovat tällä hetkellä hieman tyytyväisempiä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitukseen kuin vajaa vuosi sitten, kertoo Lännen Media.

Lännen Median Taloustutkimuksella teettämästä mielipidemittauksesta ilmenee, että erittäin tai melko tyytyväisiä hallituksen tähänastiseen toimintaan on nyt 41 prosenttia. Se on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuoden alussa.



Hallitukseen tyytymättömien osuus on pudonnut 51 prosenttiin, kun se viime vuoden alussa oli 55 prosenttia.



Hallituksen pahimpina epäonnistumisina pidetään työttömien kohtelua, leikkauspolitiikkaa ja vielä kesken olevaa sote-uudistusta.



Taloustutkimus haastatteli noin 1 000 ihmistä puhelimitse joulukuun kahdella viimeisellä viikolla. Mielipidemittauksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.