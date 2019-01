Politiikka

Tutkija löysi selvän eron presidentin ja pää­ministerin uuden­vuoden­puheista: ”Sehän on aika rohkeaa puhetta”

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005951581.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005951589.html