Kommentti: Kohta taistellaan hävittäjien määrästä, ja ensi jymähdykset kuultiin jo – hyväksyminen on lupalappu hallitukseen

Politiikka

Kommentti: Kohta taistellaan hävittäjien määrästä, ja ensi jymähdykset kuultiin jo – hyväksyminen on lupalappu

Tammikuussa

Taistelun

Moni muistaa





Puolustusvoimain

Jos kenraalien annetaan päättää, ne ostaa tänne 300 hävittäjää.

Poliittisessa

Noin kuusikymmentä ei ole mikään taivaasta pudonnut luku.

Kun historiaan





Ehdolla Suomen