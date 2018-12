Politiikka

Kurttilan 5000 euron taksi­lasku puhutti IS:n lukijoita: ”Olemme viimein saaneet aktiivisen lapsiasia­valtuute

Puolustautuminen: taksimatkat virkamatkoja

Sokea Reettakin sen näkee, että kyse on vaalikampanjasta, jonka rahoittavat veronmaksajat.

”Rahat perittävä takaisin”

Onko tässä kysymyksessä poliittinen ajojahti?

”Umpirehellinen ihminen”

Selittelee kun jäi housut kintuissa kiinni.