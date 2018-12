Haaviston alku vihreiden johdossa meni kohujen paikkailuun – paljastaa monen empineen vaaliehdokkaaksi lähtemistä niiden vuoksi

Politiikka

Haaviston alku vihreiden johdossa meni kohujen paikkailuun – paljastaa monen empineen vaaliehdokkaaksi lähtemi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toukon osalta ihmisten oli ehkä vaikea mieltää, miten syvässä kriisissä ja vaikeassa tilanteessa puheenjohtaja kaiken kaikkiaan oli.

Touko on ilman muuta tervetullut vihreiden listoille Keski-Suomessa.





Jos ilmaston lämpeneminen pitää pysäyttää 1,5 asteeseen, ei minulla ole tarvetta ehdottaa, että kyllä 1,4 astetta olisi parempi.