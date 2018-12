Näin puolueet vastaavat suunnitelmiin kieltää bensa- ja dieselautojen myynti 2035 – ”Emme pelasta ilmastoa sillä, että halvaannutamme liikkumisen Suomessa”

Politiikka

Näin puolueet vastaavat suunnitelmiin kieltää bensa- ja dieselautojen myynti 2035 – ”Emme pelasta ilmastoa sil

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskunnan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ostaisitko tuosta vain kolme vuotta vanhan, satatuhatta ajetun sähköauton? Mietit, minkälaisessa kunnossa sen akku on.

Myös





Kolmas