Politiikka

Perussuomalaisten Tavion natsivertaus sai voimakasta arvostelua eduskunnassa: ”Tällaista ei ole nähty”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tällaista ei ole nähty”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy