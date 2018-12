Politiikka

Keskusta: Kouluihin saatava ilmainen välipala – opetukseen pakollisia maatilavierailuja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olemme valmiita siihen, että loppulasku kasvaa”