Politiikka

Pääministeri Sipilä Brexit-äänestyksen siirtymisestä: ”Varsinaista erosopimusta ei enää avata”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri Juha Sipilän https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipilan (kesk) mukaan EU:n ja Iso-Britannian välistä erosopimusta ei tulla muuttamaan.Sipilä sanoo, että oli odotettavissa, että Iso-Britannian parlamentti otti eilen aikalisän Brexit-sopimuksesta äänestämisessä.– Oli aika epätodennäköisestä, että se menee läpi. Pääministeri Theresa Mayn https://www.is.fi/haku/?query=theresa+mayn pitää käydä vielä yksi kierros Brysselissä, ja sitten se tulee lopulliseen päätökseen. Kyllä se aika selvää on, että varsinaista erosopimusta ei enää avata. Sitä on neuvoteltu 1,5 vuotta ja se on paras mahdollinen.– Tietenkin sitä poliittista julistusta – joka Eurooppa-neuvoston päätöksissä oli – jos se sen justeeraamisella helpottuu, sitten pääsevät Briteissä tekemään päätöksiä. Tilanne pysyy vaikeana joka tapauksessa. Ei tuo sopimuksen läpimeno ole varmaa tämän jälkeenkään, Sipilä totesi.Eurooppa-neuvoston, EU:n huippukokouksen, poliittinen julistus koskee muun muassa Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajaa.– Poliittinen julistus on raamit uudelle suhteelle. Erityisesti tässä on hiertänyt järjestely Irlannin kanssa, ja siellä tulli- ja rajakysymys. Se herättää siellä paljon tunteita. Britit haluaisivat varmuuden siitä, että uusi suhde ratkaisee tämän kysymyksen. Siitä päästään neuvottelemaan vasta, kun ero (Brexit) on tullut voimaan, eli huhtikuussa, Sipilä sanoi.Pääministeri Sipilä ei siis ole varma, että Iso-Britannia tulee hyväksymään Brexit-sopimuksen.– Kyllä se astetta vaikeampi on, kun kierros tulee ja tiedetään, että kotiin ei paljon viemisiä ole. Ei se kovin helpolta nyt näytä.– Kyllä meidän pitää alkaa miettiä sitäkin vaihtoehtoa, että syntyy niin sanottu kova ero. Meidän pitää olla myöskin siihen valmistautuneita. Komissio on jo töitä tehnyt. Siitä puhuttiin viime Eurooppa-neuvoston yhteydessä, jos tulee sopimukseton ero. Silloin pitää joistakin asioista sopia. Kaikkien etu on edelleen, että Brittien kanssa syntyy sopimus, Sipilä totesi.

Mitä kova ero käytännössä tarkoittaisi?

– Se tarkoittaisi sitä, että meillä ei ole sopimusta. Erityisesti henkilöiden asema – suomalaiset Britanniassa ja britit Suomessa – miten heidän perheenjäsentensä asema tästä eteenpäin? Miten kauppaa käydään jatkossa?– Kaikki tilanteet olisivat auki. Siinä pitäisi pyrkiä sopimaan muutamista erillisasioista, kuten näistä, Sipilä totesi.Brittien päätös lykätä Brexit-sopimuksesta äänestämisestä on esillä EU:n huippukokouksessa loppuviikolla.– Kuullaan ensin Theresa Mayn näkemys, mitä hän tulee hakemaan, ja sen jälkeen käydään keskustelu ilman Theresa Mayta, että voidaanko jotain muuttaa. Torstaina ollaan taas viisaampia, Sipilä sanoi.Brittiparlamentti on siirtänyt Brexit-sopimuksesta äänestämisen tammikuun 21. päiväksi.Brexit-sopimuksen mukaan Iso-Britannia eroaa EU:sta maaliskuun 29. päivä.– Nyt erosopimus ja julistus on brittiparlamentin käsittelyssä. Myös EU-parlamentin pitää käsitellä se ennen maaliskuun loppua. Sinne asti meillä on aikaa neuvotella ja parlamenttien aikaa tehdä päätökset, Sipilä totesi.Juttua täydennetty kello 14:48.