Politiikka

Keskusta kiistelee omasta sosiaaliturvamallistaan – ”Puoluejohdolla on jotain tätä vastaan”

Sipilä: Ydin on aktiivisuus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykymalli ei ole vastikkeeton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat perustuloa, muut puolueet muita malleja

SDP

Kokoomus

Perussuomalaiset

Vihreät ja vasemmistoliitto