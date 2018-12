Politiikka

Soini osallistuu tänään Naton ulkoministerikokouksen Afganistan-tapaamiseen

Kokoukseen osallistuvat Nato-maiden ulkoministerien lisäksi Afganistanin vakauttamisoperaatiossa mukana olevat kumppanimaat.Suomi on osallistunut Resolution Support -operaatioon sen alusta asti eli vuodesta 2015 lähtien.Vuoden alusta lähtien Suomen vahvuus operaatiossa on 60 sotilasta. Puolustusvoimat kertoo vahvuudeksi tällä hetkellä noin 30 henkilöä.Suomalaisia on tähän asti ollut Kabulissa sekä pohjoisen johtoportaan esikunnassa Mazar-i-Sharifissa.Naton johtaman operaation palveluksessa on 16 000 ihmistä noin 40 maasta. Sen tarkoituksena on kouluttaa, evästää ja auttaa Afganistanin turvallisuusjoukkoja ja viranomaisia, mutta ei osallistua taistelutoimintaan.