Ministeri Saarikko pyysi virkamiehet pohtimaan rokotepakkoa – ei itse kannata sitä: ”Mikäli tilanne pahenisi, on arvioitava uudelleen”

Ministeri Saarikko pyysi virkamiehet pohtimaan rokotepakkoa – ei itse kannata sitä: ”Mikäli tilanne pahenisi,

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko https://www.is.fi/haku/?query=annika+saarikko (kesk) sanoo IS:lle, että hän on pyytänyt virkamiehiä pohtimaan rokotepakkoa. Samalla hän kuitenkin sanoo, ettei ole ollut valmis kannattamaan sitä.– Suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle ajatus on vieras. Toistaiseksi nykyinen toiminta on ollut riittävää. Mikäli tilanne pahenisi ja rokotekriittisyys merkittävästi kasvaisi, on tietysti arvioitava asiaa uudelleen.– Virkakuntaa olen pyytänyt arvioimaan, mikä on kriittinen kattavuuden raja sille, milloin olisi alettava miettimään rokotteiden velvoittavuutta, hän sanoo.

Jos rokotteiden kattavuus ei ole tarpeeksi laaja eli jos ”rokotekriittisyys” lisääntyy, altistuneiden määrän kasvu on todennäköisempää. Miten ministeriö aikoo toimia tässä asiassa?

– Asiaa seurataan tarkoin kuntakohtaisesti. Matalan rokotuskattavuuden alueille on kohdennettu erityistä huomiota ja informaatiota ministeriön alaisen THL:n toimesta, Saarikko sanoo.

Miten asia nyt etenee?

