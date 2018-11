Puolueet saivat kansalta kovaa kritiikkiä perhevapaamalleistaan – ministeri puolustautuu: ”Päättäjillä vastuu katsoa kokonaisuus”

Politiikka

Puolueet saivat kansalta kovaa kritiikkiä perhevapaamalleistaan – ministeri puolustautuu: ”Päättäjillä vastuu

Suuret

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perhe- ja

Sipilän

Suuri