Harkimon Liike Nyt lähtee oudolla tavalla eduskuntavaaleihin: ”Me ei mennä vaalitentteihin, liike ei ole puolue”

Harkimon Liike Nyt lähtee oudolla tavalla eduskuntavaaleihin: ”Me ei mennä vaalitentteihin, liike ei ole puolu

Harry Harkimo https://www.is.fi/haku/?query=harry+harkimo aikoo osallistua Liike Nytin kanssa eduskuntavaaleihin.Harkimon mukaan Liike Nyt aikoo hankkia vähintään 150 ehdokasta, ja ehdokkaita jokaiseen vaalipiiriin. Ehdokkaiksi lupautuneita on nyt noin 50.Harkimo ei vielä tänään kertonut – itsensä lisäksi – yhtään tulevaa Liike Nytin ehdokasta.– En kerro. Kerrotaan joulukuun puolivälissä.– On vaikka kuinka monta ehdokasta joulukuussa, Harkimo totesi.Harkimo itse aikoo olla ehdolla edelleen Uudellamaalla.Liike Nytin toinen näkyvä hahmo Mikael Jungner https://www.is.fi/haku/?query=mikael+jungner ei ehdokkaaksi lähde.jätti vastaamatta, kuinka monta prosenttia ja kuinka monta kansanedustajaa Liike Nyt tavoittelee huhtikuun eduskuntavaaleissa.– Tavoittelemme niin monta kansanedustajan paikkaa, että nykyinen systeemi huomaa, että niiden pitää muuttua. Se tarkoittaa useita kansanedustajia. Emme ole sitä pystyneet haarukoimaan, Harkimo totesi.Liike Nyt lähtee vaaleihin erilaisella taktiikalla kuin perinteiset puolueet. Liike Nyt ei aio järjestäytyä puolueeksi ja kerätä 5 000 kannattajakorttia.Jokainen Liike Nytin ehdokas kerää itselleen 100 kannattajaa ja perustaa oman valitsijayhdistyksensä, ja kaikki vaalipiirin Liike Nytin ehdokkaiden valitsijayhdistykset tekevät keskenään yhteisen vaaliliiton.Yhden ehdokkaan läpimeno edellyttää esimerkiksi Helsingin vaalipiirissä vaaliliitolle noin 25 000 ääntä ja 6-7 prosentin kannatusta, Uudeltamaalta riitti viimeksi 2,6 prosentin kannatus ja vajaat 14 000 ääntä yhteen edustajanpaikkaan.uutisen Harkimo kertoi. Normaalisti kaikki haluavat television vaalikeskusteluihin, Liike Nyt ei sinne halua.– Me ei mennä vaalitentteihin. Liike ei osallistu vaalitentteihin, liike ei ole puolue, Harkimo perusteli tulevaa poissaoloaan television vaalikeskusteluista.Harkimo kehui liikkeen tilanneen oman gallupin. Harkimon mukaan kysely antoi Liike Nytille hyviä lukemia, mutta kannatuslukuja Harkimo ei suostunut kertomaan.

Oliko Liike Nytin kannatus nolla-pilkku-jotain?

– Kyllä se oli paljon enemmän. En uskalla sanoa sitä, se oli liian iso, Harkimo vastasi IS:lle.Kyseessä ei kuitenkaan ollut perinteinen puoluegallup. Liike Nyt oli kysynyt ihmisiltä, että voisivatko he äänestää heitä.– Siinä kysyttiin, että äänestättekö Liike Nytiä eduskuntavaaleissa, Harkimo sanoi IS:lle.Harkimon mukaan Liike Nytiin on tyrkyllä ihmisiä, jotka ovat aiemmin äänestäneet muita puolueita.– Ne ovat kokoomus, perussuomalaiset ja vihreät, Harkimo kertoi.toimistolla on töissä tällä hetkellä neljä ihmistä, ja se on pyörinyt Harkimon mukaan hänen omilla rahoillaan.Liike Nyt aikoo Harkimon mukaan kerätä eduskuntavaaleja varten rahaa 150 000 euroa.– Tällä hetkellä kaikki rahat tulevat minulta. Nyt aloitamme varainkeruun, ja meillä on ilmoittautunut jo 50 ihmistä mukaan varainkeruuseen, Harkimo sanoi.

Julkistatteko kaikki yli 1 500 euron lahjoitukset, jotka ylittävät vaalirahoituslain ilmoitusrajan?

– Meidän ei tarvitse. Totta kai julkistamme, voidaan julkistaa myös alle 1 500 euron lahjoitukset. Ei meillä ole sellaista, miksi emme haluaisi rahoja julkistaa, Harkimo sanoi.Liike Nytillä ei ole vielä poliittista ohjelmaa.Liikkeellä tulee olemaan kuusi pilaria, joihin kaikkien on sitouduttava. Verkkokyselyn jälkeen joukko äänestää tiekartasta, jossa 30 konkreettista vaalitavoitetta laitetaan tärkeysjärjestykseen.Verkkokyselyssä Liike Nytin kannattajat ovat nostaneet tärkeimmiksi vaaliteemoikseen uuden soten, yrittäjien sosiaaliturvan ja ay-liikkeen veroetujen kaventamisen.Harkimo erosi keväällä kokoomuksesta ja perusti sen jälkeen Liike Nytin.