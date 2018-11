Politiikka

Vanhanen näkee riskin Kertshinsalmen kriisin kärjistymisestä:

Venäjä otti sunnuntaina haltuunsa kolme Ukrainan laivaston alusta Krimin niemimaata ja Manner-Venäjää erottavan Kertshinsalmen alueella.

Venäjä käytti valtauksen yhteydessä myös aseita. Kertshinsalmi on ainoa merireitti Asovanmereltä Mustallemerelle.

Ukrainalaisalusten miehistön jäseniä haavoittui tilanteessa. Ukraina on kertonut kuudesta haavoittuneesta, Venäjän mukaan haavoittuneita on kolme.

Kyllä tämä on nähtävä vakavana ja on todella vaikea hahmottaa, onko tämä alkua jostakin pahemmasta, vai mistä tästä on kyse.

Jos Venäjä yrittää saada jonkinlaista kontrollia salmen liikenteeseen, niin sitä maailman yhteisön ei pidä hyväksyä. Ukrainalla pitää olla oikeus kulkea siitä omille merialueilleen.

