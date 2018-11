IS kysyi puoluejohtajilta: Pitäisikö turvapaikan saaneiden kotouttamista tukea palkkatuella? ”Meidän pitää kotouttaa työelämään eikä työttömäksi”

Politiikka

IS kysyi puoluejohtajilta: Pitäisikö turvapaikan saaneiden kotouttamista tukea palkkatuella? ”Meidän pitää kot

Juha Sipilä (kesk)





Kai Mykkänen (kok)





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antti Rinne (sd)





Sampo Terho (sin)





Jussi Halla-aho (ps)





Pekka Haavisto (vihr)





Li Andersson (vas)





Anna-Maja Henriksson (r)





Sari Essayah (kd)





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuinka Suomeen saadaan tulijoita?

Juha Sipilä (kesk)

Kai Mykkänen (kok)

Antti Rinne (sd)

Sampo Terho (sin)

Jussi Halla-aho (ps)

Pekka Haavisto (vihr)

Li Andersson (vas)

Anna-Maja Henriksson (rkp)

Sari Essayah (kd)