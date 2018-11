Evan kysely: Suomalaiset tyytyväisiä Sauli Niinistön ulkopolitiikkaan – Timo Soinille ja Juha Sipilälle pyyhkeitä

Politiikka

Evan kysely: Suomalaiset tyytyväisiä Sauli Niinistön ulkopolitiikkaan – Timo Soinille ja Juha Sipilälle pyyhke

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Halonen häviää Niinistölle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suhde Venäjään entistä viileämpi