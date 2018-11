Politiikka

Kokoomus haluaa kaksi­vuotisen maksuttoman esikoulun – ”Hintalappu sata miljoonaa euroa”

Ei yhteiskunta sellainen voi olla, että suositaan jotain ryhmää toisten kustannuksella.

on esitellyt 66 toimenpidettä lapsiperheiden auttamiseksi.Kokoomuksen lapsi- ja perheohjelmassa eri asioita lähinnä ”vahvistetaan, tuetaan, lisätään, uudistetaan, edistetään”.IS kysyi puheenjohtaja Petteri Orpolta https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpolta (kok), mitä konkreettista puolue lupaa ensi vaalikaudella perheille.Orpon mukaan kokoomus haluaa kaksivuotisen maksuttoman esikoulun ja tehdä perhevapaauudistuksen.– Maksuton varhaiskasvatus maksaa. Se on arvovalinta. Kaksivuotinen, puolipäiväinen maksuton varhaiskasvatus on tavoitteemme ensi vaalikaudella. Sen hintalappu on sata miljoonaa euroa. Merkitykseltään tämä on sen arvoinen.– Muutoin tässä pitkässä listassa on pitkälti kyse toimintatapojen muutoksesta. Selkeä rahoittamistapa on myös se, että ikäluokat pienenevät ja se säästää sekä valtion että kuntien kustannuksia, Orpo totesi.Kokoomuksen perhevapaauudistus on ollut mallia 3+3+6, ja perhevapaauudistus voi kokoomuksen mukaan olla kustannusneutraali tai maksaa ”muutamia kymmeniä miljoonia”.Kokoomus haluaa panostaa lapsiperheisiin, jotta suomalaisia riittäisi myös jatkossa. Syntyvyys on pudonnut noin viidenneksellä, ja tänä vuonna syntyy vain noin 50 000 lasta.Kukaan ei ole vielä selvittänyt, miten ikäluokkien pieneneminen vapauttaa resursseja päivähoidosta, neuvoloista ja muista lapsiperheiden palveluista.Kokoomus panostaisi lisäresursseja etenkin lapsiin ja perheisiin, jotka ponnistavat heikommista asemista ja ovat vaarassa syrjäytyä.

Kilpailijanne Sdp on luvannut eläkeläisille satasen lisää. Onko kokoomus keskittymässä lapsiperheisiin?

– Kokoomus tekee sellaista politiikkaa, että tämä on hyvä maa sekä lapsille että eläkeläisille ja työikäisille. Ei yhteiskunta sellainen voi olla, että suositaan jotain ryhmää toisten kustannuksella. Emme pysty huolehtimaan eläkkeiden maksusta, jos tässä maassa ei ole lapsia ja nuoria. Meillä pitää olla työntekijöitä. Ilman sitä meillä ei ole veronmaksajia eikä eläkkeiden maksajia, Orpo vastasi.Kokoomuksen lapsi- ja perhepoliittisessa ohjelmassa on varhaiskasvatuksen ja perhevapaauudistuksen lisäksi viisi muuta pääkohtaa: harrastustakuu, turvallinen lapsuus, lapsi- ja perhelähtöiset palvelut, erilaisten perheiden erilaisten tarpeiden huomiointi ja maahanmuuttajaperheisiin panostaminen.– Seuraavassa hallitusohjelmassa lapsi- ja perhepolitiikka pitää olla kärkiteema, Orpo totesi.Eduskuntavaalit on vajaan viiden kuukauden kuluttua, huhtikuun 14. päivä.